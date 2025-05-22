Женщина за рулем Haval сбила мотоциклиста в Челябинске

Иномарка и мотоцикл стали участниками ДТП в Челябинске. Авария произошла возле жилого дома на улице Александра Шмакова. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

По опубликованной информации, женщина за рулем автомобиля Haval при повороте во двор не уступила дорогу мотоциклисту, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения байкер перелетел через крышу иномарки и упал на проезжую часть.

Сведения о состоянии пострадавшего не поступали. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.