Женщина за рулем Haval сбила мотоциклиста в Челябинске

Иномарка и мотоцикл стали участниками ДТП в Челябинске. Авария произошла возле жилого дома на улице Александра Шмакова. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По опубликованной информации, женщина за рулем автомобиля Haval при повороте во двор не уступила дорогу мотоциклисту, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения байкер перелетел через крышу иномарки и упал на проезжую часть.
Сведения о состоянии пострадавшего не поступали. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
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