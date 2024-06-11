Женщина-водитель стала жертвой ДТП на встречке в Ленобласти

Смертельная авария произошла во Всеволожском районе Ленобласти. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации ведомства, 51-летняя автомобилистка за рулем Kia Seltos выехала на полосу встречного движения. Там иномарка протаранила машину Toyota Camry.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина-водитель. Еще два человека пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

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