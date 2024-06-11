Женщина-водитель стала жертвой ДТП на встречке в Ленобласти
Смертельная авария произошла во Всеволожском районе Ленобласти. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации ведомства, 51-летняя автомобилистка за рулем Kia Seltos выехала на полосу встречного движения. Там иномарка протаранила машину Toyota Camry.
Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина-водитель. Еще два человека пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
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