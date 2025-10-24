Женщина-водитель пострадала в ДТП в Нижнем Новгороде

На Молитовском мосту в Нижнем Новгороде женщина, управляющая автомобилем Kia, попала в дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в машину марки ВАЗ. В результате столкновения автомобиль ВАЗ загорелся. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

ДТП случилось около восьми часов вечера 24 октября. Женщина, находившаяся за рулем Kia, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение каретой скорой помощи. Инспекторы ГИБДД ведут расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о другом инциденте в Выксунском округе, где грузовик врезался в газопровод, вызвав взрыв. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших.