Женщина-водитель насмерть сбила ребенка в Ленобласти при попытке избежать наезда на другого пешехода
Авария в Гатчинском районе Ленинградской области унесла жизнь семиклассника. Об этом сообщил «Петроград».
По предварительным данным, школьника насмерть сбила женщина-водитель, которая пыталась избежать наезда на другого пешехода. Пострадавший ребенок скончался на месте.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что в момент ДТП женщина была трезва.
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