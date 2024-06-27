Женщина-водитель насмерть сбила ребенка в Ленобласти при попытке избежать наезда на другого пешехода

Авария в Гатчинском районе Ленинградской области унесла жизнь семиклассника. Об этом сообщил «Петроград».

По предварительным данным, школьника насмерть сбила женщина-водитель, которая пыталась избежать наезда на другого пешехода. Пострадавший ребенок скончался на месте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что в момент ДТП женщина была трезва.

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