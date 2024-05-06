Женщина в состоянии наркотического опьянения спровоцировала смертельное ДТП в Нижнем Новгороде | 360°

06 мая 2024, 16:42
Женщина в состоянии наркотического опьянения спровоцировала смертельное ДТП в Нижнем Новгороде
Жительница Нижнего Новгорода, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения, стала виновницей смертельной аварии на Московском шоссе. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГИБДД по городу.
Водитель Mazda проигнорировала дорожный знак «Уступи дорогу» и не пропустила автомобиль LADA-211240. В результате аварии погиб 25-летний пассажир отечественного хэтчбека.
Реклама
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
ДТП
Реклама
Реклама