Женщина устроила пожар в помещении у бывшего работодателя в Петербурге

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинение в отношении мигрантки, устроившей пожар в нежилом помещении. Женщина, будучи недовольной увольнением решила отомстить работодателю таким образом. Об этом написала Neva.Today .

По версии следствия, обвиняемая в сентябре 2024 года проникла в нежилое помещение на проспекте Металлистов, разлила жидкость для розжига в коридорах, складах и на лестничных пролетах, после чего подожгла здание.

В результате пожара арендодатель понес убытки на сумму свыше 900 тысяч рублей. Как выяснилось, женщину уволили с работы уборщицей за некачественное исполнение обязанностей, что и послужило мотивом для мести бывшему работодателю.