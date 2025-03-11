Женщина устроила пожар в помещении у бывшего работодателя в Петербурге

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинение в отношении мигрантки, устроившей пожар в нежилом помещении. Женщина, будучи недовольной увольнением решила отомстить работодателю таким образом. Об этом написала Neva.Today.
По версии следствия, обвиняемая в сентябре 2024 года проникла в нежилое помещение на проспекте Металлистов, разлила жидкость для розжига в коридорах, складах и на лестничных пролетах, после чего подожгла здание.
В результате пожара арендодатель понес убытки на сумму свыше 900 тысяч рублей. Как выяснилось, женщину уволили с работы уборщицей за некачественное исполнение обязанностей, что и послужило мотивом для мести бывшему работодателю.
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