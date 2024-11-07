Женщина упала на рельсы на станции МЦД «Щербинка»

Молодая женщина упала под поезд на станции МЦД «Щербинка». О происшествии утром 7 ноября сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, пострадавшей около 30 лет. У нее выявили перелом свода черепа, сочетанные травмы. Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу в Коммунарке.

Все обстоятельства случившегося уточняются.