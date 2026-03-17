Женщина стала жертвой пожара в Гатчинском округе Ленобласти

В поселке Войсковицы на улице Грунева произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибла хозяйка жилья. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Ленинградской области.

По информации ведомства, огонь уничтожил одноэтажный рубленый дом размером 7 на 10 метров и пристроенная к нему под общей кровлей рубленая пристройка размером четыре на четыре метра. Общая площадь горения составила 86 квадратных метров.

После тушения пожара при разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины — хозяйки дома. Причины возгорания устанавливаются сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского округа.