Женщина стала жертвой пожара на Новоизмайловском проспекте в Петербурге

Однокомнатная квартира одного из домов на на Новоизмайловском проспекте загорелась в Московском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Об этом проинформировал сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По данным спасателей, на ликвидацию огня потребовалось 32 минуты. Из опасной зоны эвакуировали двух человек. В результате возгорания погибла женщина, ее тело обнаружили на месте происшествия.

В тушении принимали участие 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.