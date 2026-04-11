Женщина стала жертвой квартирного пожара в Нижегородской области

Смертельный пожар произошел в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Трагедия произошла 9 апреля на бульваре Химиков в одной из квартир девятиэтажного дома. К моменту прибытия спасателей пламя уже охватило помещение на третьем этаже, а густой дым распространился по подъезду.

Пожарные провели эвакуацию 13 жильцов, среди которых было четверо детей. Огонь удалось локализовать на площади двух квадратных метра.

Внутри квартиры было обнаружено тело женщины. В настоящее время специалисты устанавливают ее личность.