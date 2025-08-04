Женщина стала жертвой ДТП по вине пьяного водителя в Удмуртии

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кизнерском районе Удмуртии. Авария произошла в субботу, 2 августа, на трассе Асинер – ст. Саркуз – Короленко. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, 49-летний водитель автомобиля Daewoo Nexiaв, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над машиной, в результате чего транспортное средство съехало с дороги.

В аварии погибла пассажирка 1967 года рождения. Шофера и еще одного пассажира экстренно госпитализировали. Сейчас правоохранители проводят расследование по факту ДТП.