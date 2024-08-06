Женщина схватилась за нож с полки магазина в Москве и угрожала продавщице

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из супермаркета и незамедлительно прибыл на место. От администратора магазина он узнал, что женщина, которую до этого не раз ловили на попытках украсть что-то, угрожает ножом продавщице. Стражи порядка задержали ее.

Угрожавшей оказалась ранее судимая 40-летняя жительница Московской области. Ее передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

На видео с камер, оказавшемся в распоряжении 360.ru, можно увидеть, что нож женщина взяла в этом же супермаркете.

Накануне в Приморском крае пьяный мужчина угрожал тесаком детям, попросившим его подать мяч.