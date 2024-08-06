Женщина схватилась за нож с полки магазина в Москве и угрожала продавщице

Росгвардия предотвратила поножовщину между женщинами в магазине в Новой Москве

Сотрудники Росгвардии задержали в Новой Москве женщину, угрожавшую ножом продавщице магазина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из супермаркета и незамедлительно прибыл на место. От администратора магазина он узнал, что женщина, которую до этого не раз ловили на попытках украсть что-то, угрожает ножом продавщице. Стражи порядка задержали ее.

Угрожавшей оказалась ранее судимая 40-летняя жительница Московской области. Ее передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

На видео с камер, оказавшемся в распоряжении 360.ru, можно увидеть, что нож женщина взяла в этом же супермаркете.

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