Женщина с младенецем погибли в ДТП в Удмуртии

В Малопургинском районе утром 11 декабре произошла смертельная авария, в которой погибли женщина и младенец. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

По предварительным данным, автомобиль Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с большегрузом Volvo. В результате аварии погибли пассажирка легковушки и ее ребенок, родившийся в этом году.

По факту ДТП начали проверку.