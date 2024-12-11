Женщина с младенецем погибли в ДТП в Удмуртии

В Малопургинском районе утром 11 декабре произошла смертельная авария, в которой погибли женщина и младенец. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
По предварительным данным, автомобиль Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с большегрузом Volvo. В результате аварии погибли пассажирка легковушки и ее ребенок, родившийся в этом году.
По факту ДТП начали проверку.
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