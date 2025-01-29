Женщина проглотила мобильный телефон и умерла

В Индии женщина проглотила кнопочный телефон и умерла

В Индии 35-летняя женщина, страдающая психическим расстройством, умерла после того, как проглотила кнопочный мобильный телефон. Об этом сообщило издание The Times of India .

Пенумалла Рамья Смрути умерла в одной из государственных больниц города Раджамандри в штате Андхра-Прадеш 25 января.

Родственник женщины, навестивший ее в медицинском учреждении, рассказал, что в какой-то момент потерял свой мобильный телефон в палате. Он спросил пациентку о гаджете, та призналась, что проглотила его.

Женщину прооперировали и достали телефон из гортани, но во время процедуры у нее остановилось сердце. Врачи восстановили сердцебиение с помощью сердечно-легочной реанимации.

Несмотря на это, из-за недостатка кислорода в мозге ее сердце сильно пострадало. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже Смрути направили в государственную больницу общего профиля в Какинаде, но она умерла во время лечения.

В прошлом году подросток погиб из-за провода зарядного устройства для iPhone, его ударило током.