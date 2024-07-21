Женщина привела на пляж в Феодосии ребенка со связанными руками

Прокуратура начала проверять сообщения о связанном ребенке на пляже в Феодосии

Отдыхающих на 1-м городском пляже в Феодосии шокировала мать, которая привела с собой ребенка со связанными за спиной руками. По словам очевидцев, мальчик, судя по всему, уже привык к такому отношению. Информацию о случившемся начала проверять прокуратура Крыма .

О странной женщине и ребенке со связанными руками сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Очевидцы случившегося рассказали журналистам, что руки мальчику мать связала тряпкой, причем туго.

«Когда она совершала перевязки, было видно, что кожа у ребенка на руках красно-синяя от частых манипуляций», — поделилась одна из отдыхающих.

Собеседники канала подчеркнули, что другие дети были «в ужасе от происходящего». В общей сложности мать с ребенком провела на пляже полтора часа.

«А мальчик явно настолько привык к таким манипуляциям, что ручки сам назад заводит, чтобы ему связали», — добавили очевидцы.

Отдельно они подчеркнули, что ребенок был очень спокойный. Его мать обсуждать связывание с другими посетителями не стала, отрезав, что сама знает, как воспитывать сына.

«Скорее всего, эта семья из Москвы, в детском санатории „Восход“ в этом году отдыхают особенные детки», — предположила еще одна собеседница канала.

При этом она усомнилась, что такие методы лечения могут назначать специалисты.