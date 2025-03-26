Женщина предстанет перед судом за гибель троих детей в пожаре в Прикамье

В Пермском крае пройдет суд над местной жительницей, по вине которого погибли трое детей. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе краевого СУ СК.

Причиной возгорания стал уголек от сигареты, который мать оставила на полу в подсобке.

«В ночь на 21 октября 2024 года женщина прошла в подсобку. В этот момент у нее была зажжена сигарета, уголь и пепел с которой упал на пол. Сразу после этого пермячка покинула квартиру, оставив там трех маленьких детей. Все они погибли в пожаре», — пояснили в ведомстве.

Следователи и криминалисты СКР завершили расследование уголовного дела. Материалы переданы в суд. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.