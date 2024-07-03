Женщина пострадала во время пожара в доме в ЯНАО

В результате пожара, который произошел накануне в трехэтажном доме в Яр-Сале, пострадала женщина. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО».

В сообщении говорится, что 37 жильцам удалось покинуть дом самостоятельно. Пожарные при помощи лестницы спасли мужчину, а вот спасение женщины происходило по путям лестничного марша.

Всего в ликвидации огня участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники. Сейчас выясняются причины случившегося.