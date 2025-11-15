Женщина пострадала в перевернувшемся на скользкой дороге автобусе под Екатеринбургом

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Свердловской области. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 44-летний водитель автобуса, следовавшего из Первоуральска в Кузино, не справился с управлением на скользкой дороге. В результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Одна пассажирка получила травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.