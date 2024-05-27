Женщина пострадала в ДТП с двумя грузовиками в Новосибирской области

Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовыми машинами в Черепановском районе Новосибирской области. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, женщина за рулем легковушки Toyota Cresta не справилась с управлением при обгоне. Она столкнулась со встречной фурой Sitrak, а после врезалась в большегруз Volvo.

Отмечается, что женщину с различными травмами доставили в больницу.