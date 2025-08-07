Женщина пострадала в ДТП на юго-восточном проезде в Ноябрьске

На юго-восточном проезде в Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись автомобили Kia Rio и Chevrolet Cruze. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу.
В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка одной из машин.
«Юго-восточный проезд, произошло лобовое столкновение автомобилей Kia Rio и Chevrolet Cruze. Пострадал пассажир (женщина 1985 года рождения), доставлена в приемный покой ЦГБ для дообследования», — написано в группе службы.
С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 2690 ДТП. В них погибли 12 человек, еще 165 получили травмы, включая 23 ребенка.
