Женщина пострадала в ДТП на юго-восточном проезде в Ноябрьске

На юго-восточном проезде в Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись автомобили Kia Rio и Chevrolet Cruze. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка одной из машин.

«Юго-восточный проезд, произошло лобовое столкновение автомобилей Kia Rio и Chevrolet Cruze. Пострадал пассажир (женщина 1985 года рождения), доставлена в приемный покой ЦГБ для дообследования», — написано в группе службы.

С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 2690 ДТП. В них погибли 12 человек, еще 165 получили травмы, включая 23 ребенка.