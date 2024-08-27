Женщина пострадала при столкновении иномарки и машины скорой помощи в Челябинске

Машина медиков попала в ДТП на улице Курчатова в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ города.

По предварительным данным, карета скорой помощи столкнулась с иномаркой Audi. Травмы получила пассажирка медицинского автомобиля.

Пострадавшую доставили в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте