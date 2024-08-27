Женщина пострадала при столкновении иномарки и машины скорой помощи в Челябинске
Машина медиков попала в ДТП на улице Курчатова в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ города.
По предварительным данным, карета скорой помощи столкнулась с иномаркой Audi. Травмы получила пассажирка медицинского автомобиля.
Пострадавшую доставили в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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