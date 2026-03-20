Женщина пострадала при пожаре в петербургской квартире
Трехкомнатной квартире загорелась в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось на Дунайском проспекте. Об этом сайту «Вечерний Петербург» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, площадь горения составила три квадратных метра. Огонь потушили в течение получаса силами трех единиц спецтехники и 15 сотрудников экстренных служб.
В результате происшествия пострадала одна женщина. Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства ЧП.
