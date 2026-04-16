Женщина пострадала при квартирном пожаре на улице Рихарда Зорге в Петербурге

Огонь охватил трехкомнатную квартиру дома на улице Рихарда Зорге в Красносельском районе Северной столицы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу МЧС города.

Возгорание началось в ванной комнате. Огонь распространился на площади один квадратный метр. Спасатели оперативно ликвидировали пламя.

В задымленном помещении пострадала женщина. Ей потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

