Женщина пострадала при квартирном пожаре на улице Рихарда Зорге в Петербурге
Огонь охватил трехкомнатную квартиру дома на улице Рихарда Зорге в Красносельском районе Северной столицы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу МЧС города.
Возгорание началось в ванной комнате. Огонь распространился на площади один квадратный метр. Спасатели оперативно ликвидировали пламя.
В задымленном помещении пострадала женщина. Ей потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
