Женщина попала в реанимацию после ДТП с фурой в Гатчине

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на производстве в Гатчине. Об этом сообщил Piter.TV .

Вечером 28 апреля водитель фуры при выезде из зоны погрузки наехал на 33-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, она находится в реанимации, передает vecherka-spb.ru. Полиция выясняет все детали и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось другом ДТП: в Адмиралтейском районе Петербурга водитель автомобиля Lada сбил мужчину на перекрестке Московского и 4-й Красноармейской улиц. Местного жителя доставили в больницу.