Женщина попала в больницу после пожара на Петергофском шоссе в Петербурге
В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось в доме на Петергофское шоссе. На лестничной площадке огонь охватил восемь квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
К ликвидации пламени привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Пострадавшую госпитализировали.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте