Женщина попала в больницу после пожара на Петергофском шоссе в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось в доме на Петергофское шоссе. На лестничной площадке огонь охватил восемь квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

К ликвидации пламени привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Пострадавшую госпитализировали.

