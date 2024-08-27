Сегодня 17:02 Женщина попала под грузовой поезд в Пензе
В Пензе на ж/д перегоне женщина попала под грузовой поезд. Об этом сообщило
ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ЛО МВД России на транспорте.
Авария произошла на перегоне «Пенза-1 — Арбеково». Женщина стояла у края путей и не отошла, несмотря на сигалы машиниста. Столкновения избежать не удалось. Пешеход выжила, ее доставили в больницу. Проводится проверка.
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