Женщина попала под грузовой поезд в Пензе

В Пензе на ж/д перегоне женщина попала под грузовой поезд. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ЛО МВД России на транспорте.

Авария произошла на перегоне «Пенза-1 — Арбеково». Женщина стояла у края путей и не отошла, несмотря на сигалы машиниста. Столкновения избежать не удалось. Пешеход выжила, ее доставили в больницу. Проводится проверка.

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