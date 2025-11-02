Женщина получила травму при экстренном торможении троллейбуса в Ставрополе

Женщина пострадала из-за резкого торможения троллейбуса в Ставрополе. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Происшествие случилось на улице Мира. По предварительным данным, водитель транспортного средства вынужден был резко затормозить. В результате 48-летняя пассажирка упала и получила травму.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Проводится проверка.