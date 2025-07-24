Женщина получила смертельные травмы при падении обломков БПЛА в Сочи

Обрушение обломков беспилотника, принадлежащего Вооруженным силам Украины, зафиксировали на территории Адлеровского района Сочи. Не обошлось без жертв, сообщили « Известия ».

При падении дрона погибла женщина. Кроме того, травмы получила еще одна гражданка. Ей потребовалась госпитализация. Медики оценили состояние пациентки как тяжелое.

По данным оперштаба Краснодарского края, на место обрушения были направлены сотрудники экстренных служб, добавило ИА НСН.