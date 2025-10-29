Женщина получила 8 лет колонии за убийство в Челябинской области

В Челябинской области 47-летняя жительница поселка Великопетровка приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство своей 43-летней знакомой. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в период с 15 по 27 ноября 2024 года в надворной постройке на улице Первомайская в селе Великопетровка произошел конфликт из-за ревности, в результате которого осужденная задушила свою знакомую. О пропаже женщины в правоохранительные органы сообщила сестра потерпевшей. Благодаря усилиям следователя СК и сотрудников МО МВД «Карталинский» удалось оперативно установить место, где погибшую видели в последний раз. Тело женщины было обнаружено в одной из заброшенных построек.

По характеру травм сразу стало ясно, что женщина погибла в результате насильственных действий. После опроса возможных свидетелей следователи заинтересовались информацией о конфликте между потерпевшей и подозреваемой. Последняя под тяжестью улик созналась в убийстве.