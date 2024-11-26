Женщина погибла в результате пожара в доме в Пятигорске
Пожар, унесший жизнь одного человека, произошел во вторник, 26 ноября, в многоквартирном доме в Пятигорске. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на МЧС Ставропольского края.
По информации ведомства, на втором этаже дома загорелась квартира. Пожарным не удалось спасти жизнь женщины, которая надышалась угарным газом.
Всего из дома было эвакуировано 15 человек. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
Производство консервированных овощей и фруктов выросло на 15% в Подмосковье
Серпуховский завод лифтов почти в 2 раза увеличил штат сотрудников за год
ВСУ за три дня нанесли два удара ракетами ATACMS по объектам в Курской области
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа и его заместителя
Британского посла вызвали в МИД
Спартакиаду для детей-сирот провели в Реутове
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте