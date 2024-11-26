Женщина погибла в результате пожара в доме в Пятигорске

Пожар, унесший жизнь одного человека, произошел во вторник, 26 ноября, в многоквартирном доме в Пятигорске. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на МЧС Ставропольского края.

По информации ведомства, на втором этаже дома загорелась квартира. Пожарным не удалось спасти жизнь женщины, которая надышалась угарным газом.

Всего из дома было эвакуировано 15 человек. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.