Женщина погибла в результате пожара на проспекте Победы в Челябинске

В Челябинске на проспекте Победы накануне произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом рассказал сайт kursdela.biz со ссылкой на МЧС по Челябинской области.
Сообщается, что огонь успел погаснуть сам по себе еще до прибытия спасателей на место ЧП. Однако женщина, находившаяся в квартире, не смогла покинуть ее и погибла. Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Это уже второй смертельный пожар на проспекте Победы за последнюю неделю — ранее во время возгорания там погиб мужчина.
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