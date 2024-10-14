Женщина погибла в пожаре в Нижегородской области, пытаясь спасти свиней

В селе Богоявление женщина погибла в пожаре на скотном дворе. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.

В одном из дворов загорелся двухэтажный сарай с животными. Хозяйка подворья и ее 41-летняя дочь бросились спасать животных.

Однако младшая женщина слишком сильно надышалась дымом и погибла. Проводится проверка.

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