Женщина погибла в пожаре в Нижегородской области, пытаясь спасти свиней
В селе Богоявление женщина погибла в пожаре на скотном дворе. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.
В одном из дворов загорелся двухэтажный сарай с животными. Хозяйка подворья и ее 41-летняя дочь бросились спасать животных.
Однако младшая женщина слишком сильно надышалась дымом и погибла. Проводится проверка.
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