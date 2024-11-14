Женщина погибла в пожаре в квартире на набережной Обводного канала в Петербурге

Пожар, унесший жизнь одного человека, произошел накануне ночью в квартире на набережной Обводного канала в Петербурге. Об этом написало местное СМИ, ссылаясь на информацию пресс-службы МЧС по городу.
В Московском районе в многоквартирном доме загорелась трехкомнатная квартира. Прибывшие на месте ЧП пожарные увидели огонь на площади 15 квадратных метров. Им удалось ликвидировать возгорание менее чем за час.
В результате пожара погибла женщина. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.
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