Сегодня 13:18 Женщина погибла в лобовом столкновении Toyota и Lada в Челябинской области
На трассе под Миассом произошла авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщил
Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Челябинской области.
По предварительным данным, водитель Toyota пошел на обгон по встречной полосе в запрещенном месте. Там он столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada. Сидевшая за рулем отечественного авто женщина погибла на месте. Проводится проверка.
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