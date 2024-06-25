Женщина погибла в лобовом столкновении Toyota и Lada в Челябинской области

На трассе под Миассом произошла авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Челябинской области.

По предварительным данным, водитель Toyota пошел на обгон по встречной полосе в запрещенном месте. Там он столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada. Сидевшая за рулем отечественного авто женщина погибла на месте. Проводится проверка.

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