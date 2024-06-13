Женщина погибла в ДТП в Пензенской области

Легковой автомобиль опрокинулся на трассе в Камешкирском районе Пензенской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону.

По предварительным данным, на 36 километре дороги Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино 50-летняя женщина за рулем отечественной легковушки не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего машина перевернулась.

Отмечается, что от полученных травм она скончалась на месте.