Женщина погибла при столкновении мотоцикла с кабаном в Нижегородской области

В Володарском районе Нижегородской области произошла смертельная авария. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось ночью на трассе М‑7 «Волга». Согласно данным ведомства, 48-летний мужчина, следуя за рулем мотоцикла «Эндуро», столкнулся с кабаном, выбежавшим на дорогу. Байкер потерял управление и вылетел на обочину.

Мотоциклисту потребовалась госпитализация. Его пассажирка, 43-летняя женщина, скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.