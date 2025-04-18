Женщина погибла при пожаре в Сургуте

Женщина стала жертвой пожара в Сургуте. Происшествие случилось ночью в дачном доме на улице Песчаной в садовом товариществе «Чистые пруды». Об этому сайту Ura.ru сообщили представители городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что строение полностью охвачено огнем. Кроме того, была угроза перехода пламени на соседнее здание. Во время тушения внутри дома нашли тело женщины без признаков жизни.

Соседи сообщили, что погибшая была хозяйкой участка. Дознаватели установят причину пожара, после чего дело передадут в Следственный комитет.