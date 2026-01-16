Женщина погибла при ночном пожаре в Тюмени

В ночь на пятницу, 16 января, в СНТ «Торфяник» в Тюмени произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла женщина. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании одноэтажного дома на улице Северная, 148, поступило в службу спасения около часа ночи. После ликвидации огня, спасатели обнаружили тело женщины при разборе завалов.

«Пожар в частном жилом доме в СНТ "Торфяник" ликвидирован на площади 124 квадратных метра», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Причины возгорания устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС.