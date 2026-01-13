Женщина погибла после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Курганской области

В городе Шадринске (Курганская область) произошла трагическая авария, в которой погибла женщина-водитель. По предварительной информации от Госавтоинспекции региона, ДТП случилось 12 января в 13:30 около дома № 1/1 по улице Курганский тракт. Об этом написало Ura.ru .

По данным курганской ГАИ, женщина 1957 года рождения, управлявшая автомобилем Ford Focus, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ, за рулем которого был мужчина 1975 года рождения.

С травмами различной степени тяжести пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где она скончалась. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.