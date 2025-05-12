Женщина погибла под поездом в Челябинской области

Трагедия произошла 11 мая на станции Исаковский, расположенной в 12 километрах от Челябинска. Об этом Ura.ru проинформировала Уральская транспортная прокуратура.

По информации пресс-службы ведомства, женщина переходила через железнодорожные пути и попала под поезд. Транспортная прокуратура следит за ходом доследственной проверки по факту гибели местной жительницы.

Доследственную проверку проводит отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России.