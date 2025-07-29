Женщина погибла под колесами легковушки на «зебре» в Челябинске

Смертельная авария произошла в Курчатовском районе Челябинска. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на улице Индустриальной водитель ВАЗ-2114 сбил 56-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. Горожанка получила травмы, несовместимые с жизнью. Организована проверка.

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