Женщина погибла под колесами легковушки на «зебре» в Челябинске

Смертельная авария произошла в Курчатовском районе Челябинска. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на улице Индустриальной водитель ВАЗ-2114 сбил 56-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. Горожанка получила травмы, несовместимые с жизнью. Организована проверка.
Десант ВСУ бежал в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе
Родственники Оззи Осборна объявили дату прощания с певцом
Причиной сбоя в работе сети аптек «Столички» стала хакерская атака
«Вашингтон-то проглотит». Военкор предупредил о риске удара ВСУ по Москве
Еще 60 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
Путин выступил против дополнительных плат при выдаче ипотеки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте