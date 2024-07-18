Женщина погибла под колесами Lada в Нижнем Новгороде

Смертельная авария с участием отечественной машины произошла накануне на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на отдел Госавтоинспекции городского УМВД.

Водитель Lada наехал на 61-летнюю женщину, когда та переходила дорогу в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Из-за сильного удара нижегородка погибла на месте ДТП.

В полиции призвали водителей быть более внимательными на дорогах, особенно в зонах пешеходных переходов.

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