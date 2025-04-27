Женщина погибла на пожаре в Выксунском районе Нижегородской области

Правоохранители Нижегородской области расследуют обстоятельства гибели женщины во время пожара в селе Верхняя Верея. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Трагедия произошла 24 апреля. Пожар возник в одном из местных гаражей, после ликвидации огня спасатели обнаружили тело 53-летней женщины. Признаков насильственной смерти при первичном осмотре не выявлено.
Для установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Следствие продолжает работу.
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