Женщина погибла и трое пострадали при опрокидывании Suzuki в Саратове

В Саратове иномарка вылетела с дороги и перевернулась. В результате аварии погибла женщина, еще трое доставлены в больницу, сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 5:30 на Международной улице около корпуса Гагаринского колледжа СГТУ. Водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением, после чего машина слетела с проезжей части и опрокинулась.

От полученных травм на месте скончалась одна из пассажирок, ее возраст устанавливается. Самого 41-летнего водителя, а также 42-летнего мужчину и 18-летнюю девушку госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.