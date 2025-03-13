Женщина-пешеход пострадала в ДТП с иномаркой в Саратовской области

Жительница Балаково попала под колеса иномарки. Авария произошла в среду, 12 марта, на улице Братьев Захаровых. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу управления Госавтоинспекции по Саратовской области.
По данным ведомства, в 16:40 водитель автомобиля Nissan 1964 года рождения сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают 47-летней пациентке необходимую помощь.
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