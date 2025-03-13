Женщина-пешеход пострадала в ДТП с иномаркой в Саратовской области

Жительница Балаково попала под колеса иномарки. Авария произошла в среду, 12 марта, на улице Братьев Захаровых. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу управления Госавтоинспекции по Саратовской области.

По данным ведомства, в 16:40 водитель автомобиля Nissan 1964 года рождения сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают 47-летней пациентке необходимую помощь.