Женщина-пешеход получила тяжелые травмы в ДТП с иномаркой в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после наезда иномарки на пешехода в Колпинском районе. Об этом сайту Neva.Today сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.
По данным правоохранителей, утром 3 июля в поселке Металлострой 35-летняя автомобилистка, управлявшая иномаркой Geely Atlas, выехала на нерегулируемый перекресток и сбила 46-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Стражи порядка задержали автомобилистку.
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