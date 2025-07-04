Женщина-пешеход получила тяжелые травмы в ДТП с иномаркой в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после наезда иномарки на пешехода в Колпинском районе. Об этом сайту Neva.Today сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, утром 3 июля в поселке Металлострой 35-летняя автомобилистка, управлявшая иномаркой Geely Atlas, выехала на нерегулируемый перекресток и сбила 46-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Стражи порядка задержали автомобилистку.