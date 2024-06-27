Женщина-пассажир погибла в массовом ДТП в Краснодарском крае

В результате аварии с участием грузовика и двух легковых автомобилей погибла женщина-пассажир. Несчастный случай произошел на трассе Лабинск — Мостовской — граница КЧР в Лабинском районе Краснодарского края, написала «Кубань 24».
Водитель КамАЗа не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля Fiat и столкнулся с ним. Легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль LADA.
На месте аварии погибла пассажирка иномарки. Среди пострадавших — двое водителей легковых автомобилей. По факту случившегося проводится расследование.