Женщина-пассажир погибла в массовом ДТП в Краснодарском крае

В результате аварии с участием грузовика и двух легковых автомобилей погибла женщина-пассажир. Несчастный случай произошел на трассе Лабинск — Мостовской — граница КЧР в Лабинском районе Краснодарского края, написала «Кубань 24».

Водитель КамАЗа не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля Fiat и столкнулся с ним. Легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль LADA.

На месте аварии погибла пассажирка иномарки. Среди пострадавших — двое водителей легковых автомобилей. По факту случившегося проводится расследование.

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

«Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте