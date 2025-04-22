Женщина отравила семью бывшего любовника пасхальным яйцом

Полицейские арестовали в Бразилии женщину, которая отравила семью бывшего любовника пасхальным яйцом. Об этом сообщило The Independent.

Первым в больницу в тяжелом состоянии попал семилетний мальчик. Он почувствовал себя плохо после того, как съел угощение, присланное его семье. Ребенок умер в больнице.

У его матери Лиры и 13-летней сестры появились похожие симптомы, когда они были рядом с ним. Сейчас мать и дочь находятся в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что перед этим семье через курьера передали большое шоколадное яйцо с подписью «Для Мириан Лиры, с любовью. Счастливой пасхи». Через некоторое время им позвонила неизвестная, чтобы узнать доставлено ли угощение.

Позже полиция задержала в междугородном автобусе 35-летнюю женщину. Выяснилось, что она была бывшей любовницей мужчины, с которым жила Лира. У задержанной нашли два парика и остатки неизвестного лекарства, которым она отравила семью.

Ранее в Тверской области мужчина заживо закопал свою любовницу. Его жена в это же время убила семилетнюю дочь женщины.