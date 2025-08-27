Женщина откусила часть пениса любовнику вместо ласк

В Йоханнесбурге в баре 38-летний мужчина предложил 39-летней женщине поехать к нему домой, чтобы заняться сексом. Она согласилась.

Женщина попросила партнера расстегнуть брюки, чтобы заняться предварительными ласками. Только вместо этого она откусила мужчине часть пениса. Ему повезло, так как он смог ее оттолкнуть.

Пострадавшего госпитализировали. Медики подтвердили, что мужчина мог умереть из-за потери крови или болевого шока.

Укушенный обратился в полицию, чтобы подать заявление. Напавшая на него узнала об этом и пришла за ним в участок. Правоохранители арестовали любительницу кусаться, обвинив в покушении на жизнь. В ближайшее время состоится суд.

Ранее в Индии жена отрезала мужу гениталии после конфликта. Супруги поссорились из-за отсутствия детей.