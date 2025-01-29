Женщина на иномарке сбила школьника в Московском районе Петербурга

Фото: РИА «Новости»

Дорожная авария с участием 12-летнего пешехода произошла в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, на Новоизмайловском проспекте 55-летняя автомобилистка, управлявшая машиной «Тойота Лэнд Крузер», сбила ребенка. Школьник попал под колеса внедорожника, когда пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте