Женщина на иномарке сбила школьника в Московском районе Петербурга

Дорожная авария с участием 12-летнего пешехода произошла в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, на Новоизмайловском проспекте 55-летняя автомобилистка, управлявшая машиной «Тойота Лэнд Крузер», сбила ребенка. Школьник попал под колеса внедорожника, когда пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка.
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